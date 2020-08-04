Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 50

Бейрут, 4 августа. В результате взрыва в столице Ливана погибли более 50 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.

Как передает телеканал Al Hadath со ссылкой на данные Минздрава Ливана, в результате взрыва в Бейруте более 50 человек погибли и 2750 получили ранения.

ЧП произошло вечером во вторник в районе городского порта. Точных данных о том, что стало причиной взрыва, пока нет. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим опроверг версию о пиротехнике, сообщив, что сдетонировали другие взрывчатые вещества, которые хранились долгое время.

Федеральное агентство новостей сообщало ранее, что в результате взрыва повреждения получило здание посольства РФ, сотрудница диппредставительства пострадала, сейчас ее жизни ничего не угрожает.