Взрыв в Бейруте эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5

Бейрут, 4 августа. Мощность взрыва в порту столицы Ливана эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5, сообщают сейсмологи Иордании.

ЧП произошло вечером во вторник в районе городского порта. Точных данных о том, что стало причиной взрыва, пока нет. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим опроверг версию о пиротехнике, сообщив, что сдетонировали другие взрывчатые вещества, которые хранились долгое время.

Согласно последним официальным данным, погибли 30 человек. По данным ливанского красного креста, на данный момент от взрыва в Бейруте пострадали 2,2 тысячи человек, но это цифра не окончательная.

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в Бейруте, передавал RT.