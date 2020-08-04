«Хезболла» опровергла слухи, связавшие взрыв в Бейруте со складом движения

Бейрут, 4 августа. Движение «Хезболла» подвергло сомнению появившуюся в социальных сетях версию, что взрыв в порту Бейрута мог произойти на «складе «Хезболлы». Об этом заявил журналист-международник Аббас Джума в своем Telegram-канале.

«Мой человек в «Хезболле» выразил сомнение в том, что взрыв произошел на некоем складе ракет и боеприпасов «Хезболлы». Такая версия сейчас гуляет по социальным сетям. От каких-либо внятных комментариев пока что все отказываются. Тем временем, в Израиле вроде как опровергают свою причастность к взрыву. А эту версию многие ливанцы всерьез рассматривали в первую очередь», — заявил Джума.

Напомним, что взрыв произошел в этот вторник в порту Бейрута. По предварительным данным, погибли не менее тридцати человек, еще более трех тысяч получили ранения. Несколько жилых кварталов были сильно повреждены взрывом. Причины взрыва сейчас устанавливаются.