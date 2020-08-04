В МИД РФ оценили повреждения посольства РФ от взрыва в Бейруте

Бейрут, 4 августа. Здание посольства РФ в Ливане получило незначительные повреждения в результате взрыва в Бейруте, сотрудница диппредставительства пострадала несильно. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в МИД РФ.

Ранее стало известно, что в результате взрыва в столице Ливана повреждение получило здание российского посольства, и была ранена одна из сотрудниц.

Как уточнил источник ФАН, здание действительно пострадало, но несерьезно: выбиты несколько стекол и сломаны двери. Сотрудница посольства пострадала незначительно. Источник уточнил, что ее оглушило.

ЧП произошло вечером во вторник в районе городского порта, передавал RT. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Появлялись версии о взрыве склада с пиротехникой. Позднее глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим опроверг версию о пиротехнике, отметив, что сдетонировали другие взрывчатые вещества, которые хранились долгое время.

Информация о погибших на данный момент носит предварительный характер. Министр здравоохранения страны Хамад Хассан сообщил местным СМИ, что в результате взрыва погибли 30 человек, около 2,5 тысячи пострадали. По данным ливанского красного креста, на данный момент от взрыва в Бейруте пострадали 2,2 тысячи человек, но это цифра не окончательная.