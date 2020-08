Больницы Бейрута переполнены, раненых направляют в пригороды

Бейрут, 4 августа. Медицинские учреждения Бейрута, где произошел мощный взрыв в порту, переполнены. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана.

Сообщается, что в столичных больницах закончились места. Согласно распоряжению ливанского Минздрава, раненых транспортируют в медицинские учреждения пригородах Бейрута.

Точное число погибших и раненых пока устанавливается. Красный крест ранее сообщил, что пострадали не менее 2200 человек. По данным Минздрава Ливана, пострадавшими являются более трех тысяч человек; не менее 30 погибли.

Взрыв произошел в районе морского порта возле базы ВМС Ливана. Взрывная волна прошлась по жилым кварталам Бейрута, несколько зданий обрушились. В порту работают несколько пожарных бригад, вертолетные расчеты тушат пожары с воздуха. Причина взрыва устанавливается. Отмечается, что его сила была сопоставима с 4,5—балльным землетрясением.

Beirut Port explosion: all available Lebanese Red Cross ambulances from North Lebanon, Bekaa and South Lebanon are being dispatched to Beirut to support with rescue and evacuation of patients.