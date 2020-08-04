Работающие пенсионеры получат в августе прибавку к пенсии

Москва, 4 августа. С 1 августа работающие пенсионеры начали получать пенсию в повышенном размере в результате корректировки, которую производит Пенсионный фонд РФ.

Тысячи работающих пенсионеров в августе получат прибавку к пенсии. Она коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.

У каждого пенсионера сумма прибавки будет индивидуальна, она зависит от получаемой зарплаты и суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов. Максимальное увеличение в результате перерасчета ограничено тремя пенсионными коэффициентами, такой ограничительный максимум установлен законодательством.

Заявление для перерасчета пенсии писать не надо, процедура пройдет автоматически.

Ранее СМИ сообщили, как в России будут выплачивать пенсии и пособия после перехода на карты «Мир» с 1 октября. Получающим деньги на почте пенсионерам не придется оформлять карту «Мир». Для них продолжит действовать прежняя схема выплаты пенсии. Если пенсионер продолжит пользоваться иным платежным инструментом, например, Visa или MasterCard, ему деньги будут перечислять на спецсчет. Пенсионеры, в этом случае, смогут забрать пенсии наличными в кредитном учреждении.

В то же время переход на получение выплат на карту «Мир» на их сроки никак не повлияет. Пенсионер будет получать деньги в привычную дату. При оформлении карты «Мир» в связи с заменой по истечении срока действия предыдущей, номер счета останется тем же. В этом случае уведомлять ПФР нет необходимости.