Захарова: Информацию о возможных пострадавших в Бейруте даст посольство

Бейрут, 4 августа. Представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что посольство обнародует информацию о пострадавших в результате взрыва в Бейруте, сообщает «ПолитРоссия».

«Посольство прокомментирует», — заверила сотрудник министерства.

Напомним, что по имеющимся данным, в ливанской столице произошло несколько взрывов. Один из них прогремел недалеко от посольства РФ, в результате чего фасад здания дипучреждения получил повреждения.

Кроме того, вечером 4 августа стало известно, что от взрыва пострадал генеральный секретарь партии «Аль-Катаиб» Низар Наджарян, который позднее скончался.