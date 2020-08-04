Красноярский рейс вернулся в Пулково из-за трещины стекле

Санкт-Петербург, 4 августа. Самолет, летевший рейсом из Петербурга в Красноярск, был вынужден вернуться в аэропорт Пулково из-за треснувшего стекла. Об этом во вторник Федеральному агентству новостей сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на борту самолета, принадлежащего авиакомпании «Россия». Трещина в боковом стекле кабины самолета была обнаружена экипажем после того, как воздушное судно набрало необходимую высоту и вышло на маршрут. Пилотам или пассажирам неисправность не угрожала, однако в соответствии с законом было решено вернуться в аэропорт вылета.

В течение часа самолет вырабатывал топливо для того, чтобы снизить вес для посадки. В 21.15 воздушное судно приземлилось в Пулково. Всего в самолете находились 108 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал, сотрудники авиакомпании действовали в соответствии с установленными требованиями.