Взрыв в Бейруте унес жизнь генсека партии «Аль-Катаиб»

Бейрут, 4 августа. Взрыв в столице Ливана – Бейруте, который прогремел 4 августа, унес жизнь генсека «Аль-Катаиб» Низара Наджаряна. Соответствующую информацию через Twitter опубликовал канал Al Arabiya.

Напомним, что ранее сообщалось о взрыве недалеко от российского посольства в Бейруте. Кроме того, есть данные, что в ливанской столице было несколько взрывов, в результате которых погибли 6 человек, более сотни получили ранения.

Согласно одной из версий, в городе взорвался склад с пиротехникой. Не исключается вероятность взрыва склада с газовыми баллонами.