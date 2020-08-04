Стычка между мигрантами и полицией произошла на границе РФ и Казахстана

Самара, 4 августа. В Самарской области на российско-казахстанской границе произошла стычка между мигрантами и правоохранительными органами. Ее удалось локализовать без привлечения сил Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Стычка группы мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе на территории Самарской области, видеозапись которой расходится по соцсетям, произошла накануне. Она была очень быстро локализована без вмешательства представителей Росгвардии», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Росгвардии.

Видео с беспорядками ранее было распространено в социальных сетях вместе с информацией о том, что на границе России и Казахстана якобы идут столкновения мигрантов и сотрудников Росгвардии. Различные источники утверждали, что сотни приезжих из Узбекистана и Таджикистана, проживающих в Самарской области, якобы пытались вернуться на родину, когда Казахстан закрыл границы из-за пандемии коронавируса.

В пресс-службе Росгвардии по Самарской области подтвердили, что ситуация на границе с Казахстаном сейчас спокойная. Об этом же сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве региона. Как отмечается, пострадавших в результате инцидента нет. Пограничные пункты продолжают работать в обычном режиме.

Напомним, что ранее сообщалось о массовой драке десантников с сотрудниками Росгвардии в московском Парке Горького. Один из бывших десантников был задержан за нахождение пьяным в общественном месте. Источник отмечает, что среди отмечающих было немало выпивших людей. В результате драки пострадал солдат-срочник Росгвардии, среди сотрудников ОМОН пострадавших нет. Несколько участников потасовки были задержаны, сейчас их всех отпустили.