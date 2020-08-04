Певица Анастасия призналась, что сожалеет о браке с Юлианом

Москва, 4 августа. Певица Анастасия призналась, что сожалеет о браке с коллегой Юлианом, поскольку это только испортило их «замечательную дружбу».

В интервью «Стархиту» Анастасия, которая 4 августа отмечает 55-летие, рассказала, что сохранила отношения с бывшим супругом, сейчас у них есть совместная творческая программа.

«Оба пересмотрели все, что с нами случилось. Мы два дурака. Была замечательная дружба, зачем попытались улучшить ее? Глупость! Изменили хорошее отношение на деловое. Если бы удалось повернуть время назад, отказалась бы от брака», — откровенно призналась певица.

При этом она не стала прямо отвечать на вопрос о том, есть ли сейчас у нее романтические отношения с кем-либо.

«После брака с Юликом урока никакого не вынесла. Только разочарование в самой себе. Почему? Да просто не надо было с головой уходить в эти отношения. Лучше развернуть маршрут судьбы», — резюмировала Анастасия.

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