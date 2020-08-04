Кравчук предложил создать комиссию «по возвращению Крыма» Украине

Киев, 4 августа. Представитель Украины в контактной группе по Донбассу, первый президент страны Леонид Кравчук предложил создать новую делегацию Киева, которая будет заниматься возращением Крыма в украинскую юрисдикцию.

В интервью телеканалу «112. Украина» он заявил, что члены киевской делегации в минской группе не могут заниматься крымским вопросом, поскольку имеют опыт работы именно в Донбассе.

«Мы должны найти отдельные подходы, отдельные концептуальные решения, отдельную философию, отдельные предложения относительно Крыма. Но то, что это нужно делать, у меня нет никакого сомнения. Я бы предложил не откладывать эту тему», — отметил Кравчук.

По его мнению, в новую комиссию необходимо включить представителей крымских татар. Кроме того, бывший президент считает нужным закрепить в конституции за Крымом статус национальной территории.

Напомним, 30 июля Кравчук возглавил киевскую делегацию в Минске, сменив на этой должности второго президента Украины Леонида Кучму. После назначения Кравчук дал в эфире телеканала «Россия-1» интервью Ольге Скабеевой, которое вызвало возмущение в Киеве.