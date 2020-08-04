Очевидец описал разрушения после взрыва в Бейруте

Москва, 4 августа. Взрыв в порту Бейрута вызвал масштабные разрушения. Об этом в эфире «России-24» рассказал корреспондент ливанского телеканала «Аль Манар» Ахмад Хаджи Али.

Наибольшие повреждения наблюдаются в центре столицы Ливана, однако разрушениям подверглись и суда, пришвартованные в порту.

«Сообщили, что это взрыв склада пиротехники в порту Бейрута. Никакого теракта не подтверждается на это время. Но масштаб огромный — жертвы, раненые», — пояснил Ахмад Хаджи Али.

Как сообщает «Царьград», в СМИ уже появились альтернативные версии случившегося. Согласно одной из них, по порту Бейрута был нанесен ракетный удар, это подтверждают сведения о том, что якобы взорвались не пиротехника, а иные вещества.

На данный момент известно о десяти жертвах и сотнях пострадавших в результате инцидента.

Губернатор Бейрутского округа Маруан Абуд сравнил масштабы последствий взрыва с разрушениями после ядерной бомбардировки Хиросимы.