Милонов рассказал, как расчленительница рэпера сама может стать жертвой

Санкт-Петербург, 4 августа. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов не исключил, что Марина Кохал, которая обвиняется в убийстве своего мужа рэпера Энди Картрайта, сама легко может превратиться в жертву.

«Если Марина Кохал подключит очередного адвоката, который сейчас усердно топит Ефремова, то, конечно, они поменяют стратегию защиты, она станет жертвой домашнего насилия, нам расскажут что женщина не могла найти НКО Оксаны Пушкиной, ей мешали определить свой гендер и так далее. И она моментально превратится в новую икону либеральной общественности», — заявил парламентарий в рамках онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот».

О смерти рэпера Картрайта стало известно 30 июля. Супруга музыканта заявляла, что ее муж скончался за несколько дней этого от передозировки. Якобы чтобы уберечь рэпера от «бесславной смерти», Кохал расчленила тело мужа, а останки разложила по пакетам и хотела спрятать. Позже она позвонила адвокату, который и сообщил о случившемся в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». По версии следствия, вечером 29 июля Кохал неустановленным способом умышленно убила Картрайта в квартире дома на Невском проспекте, после чего для сокрытия следов преступления расчленила его тело. Первичная причина смерти рэпера пока не установлена, назначены экспертизы.