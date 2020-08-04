Германия пытается договориться с США по «Северному потоку – 2»

Москва, 4 августа. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил о готовности Берлина вести с Соединенными Штатами переговоры по «Северному потоку – 2» ради недопущения обострения ситуации.

Германия выступает за разрядку в отношениях Берлина и Вашингтона, напряжение в которых возникло из-за российского газопровода, приводит RND слова Альтмайера. Министр выразил надежду, что американская сторона все-таки не станет вводить экстерриториальные санкции против участников реализации этого проекта, пишет RT. Немецкое правительство в свою очередь готово к проведению переговоров с целью недопущения обострения в отношениях двух стран.

«Мы в нашем министерстве вели решающие переговоры. На севере Германии мы занимаемся строительством терминалов, где можно будет отгружать сжиженный газ из США и продавать в Германии», — заявил Альтмайер.

Кроме того, глава ведомства указал на то, что Украина не сумела бы сохранить свою транзитную отрасль, приносящую существенный доход в ее бюджет, если бы не позиция Германии. Исходя из этого, считает чиновник, у Соединенных Штатов нет никаких оснований для того, чтобы вводить какие-либо ограничения и не придерживаться общепринятых норм международного права.

На текущий момент готовность «Северного потока – 2» оценивается в 94%. Всего осталось проложить 150 км трубопровода, 30 км которого приходится на Германию, а остальные 120 км в водах Дании. Стоит отметить, что у компании Nord Stream 2 AG есть разрешение от властей скандинавской страны на завершение строительства газопровода. Соответствующую информацию 4 августа обнародовала пресс-служба Датского энергетического агентства (ДЭА).