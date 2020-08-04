Экономист объяснил рекордно высокие цены на золото

Москва, 4 августа. Цена на золото обновила исторический рекорд, поднявшись выше 2 тысяч долларов за унцию в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex. Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев дал объяснение этому тренду.

По его словам, на фоне серьезных колебаний экономические игроки «ищут гавань для инвестиций», то есть надежный актив, в который можно вложить деньги. При этом из-за пандемии коронавируса акции потеряли свою привлекательность.

«Поскольку золото и само обладает внутренней стоимостью, и является материальным активом, то туда в такой ситуации устремляются эти деньги. Общая экономическая нестабильность влияет и на стабильность главной резервной валюты, коей является американский доллар», — рассказал Беляев в интервью RT.

Он добавил, что валюта США испытывает некоторую нестабильность и ее перспективы до конца неясны. Однако на экономическую обстановку влияет и то, что добыча золота становится все более затруднительней и дороже.