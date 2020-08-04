Немецкие СМИ нашли «таинственное» судно для достройки СП-2

Берлин, 4 августа. Немецкие СМИ рассказали о «таинственном» судне, которое, по их данным, помогает достраивать газопровод «Северный поток — 2» в обход американских санкций.

Немецкие журналисты газеты Ostsee-Zeitung напоминают своим читателям, что строительство трубопровода «Северный поток — 2» почти завершено, при этом «США все чаще ужесточают давление на участвующие в этом проекте компании и учреждения».

Авторы издания, чей перевод опубликовала «ПолитРоссия», подчеркивают недовольство Германии тем фактом, что Вашингтон хочет предотвратить завершение строительства газопровода любыми способами, включая санкции. В тексте они отмечают, что Германия — не вассальное государство и имеет полное право сама решать, с кем сотрудничать.

«Среди участвующих компаний растет нервозность — работы по трубопроводу, по-видимому, скрываются из-за этого», — пишут авторы Ostsee-Zeitung.

При этом они добавили, что работы по строительству российского трубопровода продолжаются, несмотря на то, что из-за угрозы санкций проект покинула компания Allseas.

«Оставшиеся чуть менее сто километров теперь достроит российский корабль «Академик Черский». Он стоит на якоре перед островом Рюген — точно так же, как таинственный жилой корабль «Россини», — пишут немецкие журналисты.

«Таинственный корабль», по данным издания, находится в порту города Засниц с начала июня. На его борту могут находиться до 140 рабочих. Журналисты сообщают, что автобусы туристической компании ежедневно доставляют рабочих в паромный порт Мукран, где «Академик Черский» стоит на якоре с мая. Журналисты полагают, что на судне живут рабочие, участвующие в строительстве газопровода.

«Представитель порта отказал в справке, как и капитан порта Засниц, который тоже ответил: «Без комментариев», — пишет Ostsee-Zeitung.

По мнению немецких корреспондентов, секретность вокруг «Россини» объясняется угрозой санкций США в отношении всех заинтересованных в строительстве СП-2.

По данным «ПолитРоссии», «Россини» является речным круизным судном, предназначенным для путешествий по Дунаю. В 2006 году судно было продано компании Favorite Travel, базирующейся в немецком городе Хайльбронн.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод построен на 93%, а остановка в реализации проекта связана с тем, что в конце декабря прошлого года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

Ранее в понедельник американский сенатор Тед Круз попросил госсекретаря США Майка Помпео «однозначно подтвердить» намерение администрации Дональда Трампа ввести «любые необходимые санкции», чтобы не допустить завершения строительства «Северного потока — 2», передавал RT.