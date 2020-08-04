Кравчук ответил на обвинения из-за интервью на телеканале «Россия-1»

Киев, 4 августа. Представитель Украины в контактной группе по Донбассу, первый президент страны Леонид Кравчук заявил, что защищает в эфире российских телеканалов украинские интересы.

По его словам, нужно использовать все предоставляемые возможности ради урегулирования конфликта в Донбассе.

«И я всегда говорил, не имеет значения, с кем я говорю, имеет значение, что я говорю. Я слышу сейчас, что выступаю где-то на российском телеканале. Да, я выступаю, но там я защищаю интересы Украины», — отметил Кравчук, участвуя в программе «Пульс» на телеканале «112 Украина».

В четверг, 30 июля, Кравчук возглавил делегацию Украины на переговорах в Минске, сменив на этом посту второго президента страны Леонида Кучмы.

После своего назначения политик дал в эфире «России-1» интервью Ольге Скабеевой, во время которого пригласил ее на Украину. Интервью вызвало возмущение со стороны ряда украинских политиков и экспертов.