Бывший адвокат сестер Хачатурян рассказал, что ждет жену Энди Картрайта

Санкт-Петербург, 4 июля. Бывший защитник сестер Хачатурян Темирлан Жилов рассказал, как убийцы пытаются избежать ответственности и для этого готовы устроить настоящую бойню. Преступник рассчитывает, что его сочтут невменяемым, пояснил адвокат.

«Уголовное право – это точная наука, перечень оснований для избежания ответственности ограничен. Одно из них невменяемость. Однако каждое уголовное имеет свои особенности. В некоторых резонансных случаях люди порой готовы убить еще троих, чтобы избежать ответственности», — рассказал он, выступая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Прокомментировал он и петицию о запрете выпускать из лечебных учреждений преступников, признанных невменяемыми.

«Скорее наличие инициативы свидетельствует о беспокойстве в обществе. Но нужно доверить это экспертам, на самом деле люди в закрытых учреждениях находятся в нелегких условиях. Даже у убийц есть права, закон одинаков для всех. Среди всех бесчисленных инициатив ускальзывает мысль, что важна неотвратимость наказания, а не его жесткость. Мы не можем без судебного решения оставить человека на всю жизнь в лечебнице. Эксперт — маленький судья, ответственность эксперта тоже установлена. Он тоже может ошибаться, но вероятность ошибки горазда меньше, если бы мы с вами проводили экспертизу», — добавил он.

В ответ на вопрос, какое наказание должен понести доцент-расчленитель Олег Соколов, а также супруга рэпера Энди Картрайта Марина Кохал, специалист заявил, что это будет зависеть от ряда факторов, в частности, мотивов их преступления.

Говоря о деле Картрайта, Жилин уточнил, что если умысел Кохал был в надругательстве над телом мертвого мужа, то ей не избежать ответственности. Но здесь также важно учитывать, в каком состоянии находилась женщина.

Напомним, о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко (сценический псевдоним Энди Картрайт), стало известно утром 30 июля. Супругу музыканта Марину Кохал задержали. Адвокату она заявила, что Юшко умер от передозировки наркотиков, но она посчитала, что такая смерть слишком бесславна, поэтому решила, что лучшим вариантом будет исчезновение супруга.