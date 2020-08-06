Авторы нашумевших поправок в Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств» согласились пересмотреть запрет на старые запчасти.

«В Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте готовы продолжать работать по обсуждению этого проекта», — сказал советник гендиректора ФГУП «НАМИ», заслуженный стандартизатор России Борис Кисуленко на круглом столе в Общественной палате РФ.

Документ прошел общественное обсуждение, каждый желающий мог разместить свои замечания в Интернете, отметил начальник отдела технического регулирования Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Дмитрий Коротаев.

«Это объемный документ, он до конца еще не сверстан», — добавил он.

С 2011 года Евразийская экономическая комиссия два раза вносила в текст изменения. Третий пакет поправок вызвал скандал среди независимых автосервисов из-за запрета на использование ряда восстановленных и снятых с аварийных автомобилей запчастей. Смотрите видеорепортаж Федерального агентства новостей.

«Техрегламент содержит пункты, катастрофически обременяющие граждан», — заявил в интервью корреспонденту ФАН гендиректор компании Легион-автодата Богдан Осокин.

Европейская редакция документа ограничивает повторное использование запчастей на новых автомобилях, однако отечественные разработчики распространили запрет на весь колесный транспорт.

«В список элементов, требующих специальной процедуры оформления внесения разрешений, включили в но подкрылки, элементы крепления средств связи, дефлекторы, багажники, фаркопы. Это все потребует специальной сертификации в 20 лабораториях с доставкой по всей стране или доставкой в них автомобиля. Это невозможно для многих регионов», — отметил эксперт.

Если документ вступит в силу, российским авторемонтникам придется покупать агрегаты и запчасти из-за рубежа, предупредили владельцы независимых станций техобслуживания. При этом, по их словам, восстановленные компоненты будут поступать в Россию под видом новых.

«За рубежом крупных новых агрегатов, которые поставляются на конвейер, не предлагается в ремонтной отрасли. Они все восстановленные. Нам придется покупать это в третьих странах. Зачем?» — недоумевает предприниматель из Санкт-Петербурга Александр Пахомов.

Российские специалисты готовы обеспечить качественный авторемонт собственными силами, для этого отрасль нужно поддержать, уверен бизнесмен.

«Что касается влияния на автосервисы и граждан, у нас с самого начала предполагалось, что эти требования будут установлены для автопроизводителей. Они должны были обеспечить невозможность повторной установки компонентов. Это касается только новых автомобилей, которые будут производится после вступления новых требований в силу, — прокомментировал Дмитрий Коротаев. — А вот про газовое оборудование — это верная ремарка. Я в свое время задавал этот вопрос коллегам. Оборудование проходит постоянные проверки. Наверное, внесение его в регламент неправильно».

Неисправность авто — причина 5% ДТП в стране, констатируют правоохранители. С 2013 года аварийность выросла в четыре раза. Все дело в некачественном ремонте: вместо дорогих новых запчастей механики используют дешевые восстановленные и в итоге экономят на безопасности автомобилистов. Поскольку в России отсутствуют правила восстановления запасных частей и их использования при ремонте автомобилей, повторно использовать детали, критичные для безопасной эксплуатации колесного транспорта, нельзя, заявили эксперты и авторы поправок.

«Мы стоим перед началом создания новой подотрасли в техобслуживании, связанной с организацией, ремонтом и запчастей. Мы работаем на бизнес и на безопасность», — заявил корреспонденту ФАН президент Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств Сергей Зубриський.

В отличие от восстановленных, новые запчасти многим россиянам просто не по карману, беспокоятся в МВД.

«Заплатить человеку, 50 тысяч за какую-то маленькую запчасть, когда машина стоит 600 тысяч— понятно, что он ее заблокирует, выкинет, и это повлияет негативным образом на безопасность автомобиля, — сказал замначальника управления надзорной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Роман Мишуров. — Мы готовы к диалогу, к вынесению консолидированных решений».

Кроме того, запрет может спровоцировать переход рынка авторемонта в «серую зону», предупредил члена Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

«Не все последствия смогли нормально просчитать: как это повлияет на бизнес, на рабочие места. Общественная палата готова включаться в обсуждения и предлагать свою площадку», — сказал он.

Инженер-механик столичного автосервиса Андрей Кулешов рассказал ФАН, что может потерять до 20% дохода от своей работы, если техрегламент вступит в силу.

«Если не будут покупать бывшие в употреблении детали, не будет происходить их шлифовка, будут привозить новые. Объем нашей работы уменьшится, — объяснил начальник участка капремонта. — Это отразится на зарплате рабочих, руководящего состава. В целом приток денег будет существенно меньше».

В Минпромторге заявили, что готовы доработать в документ.

«21 приложение проектируемо, сноски туда можно добавить и убрать. Это все возможно. Мы вас слышим, мы готовы рассматривать, но, поймите, нужно отделить мух от котлет, — обратился Дмитрий Коротаев к предпринимателям. — В первую очередь, технический регламент направлен на безопасность».

В российских полях работает преимущественно восстановленная техника, однако после нововведения она не «встанет», как полагают многие. Наоборот, качество уборочных и посевных работ улучшится, считает глава ассоциации производителей сельхозтехники «Росспецмаш» Константин Бабкин.

«Проблема контрафактных, некачественных запчастей, стоит очень остро. В том числе, проблема продажи запчастей готовой техники, которая на самом деле восстановленная, была в эксплуатации, подверглась капремонту, но при продаже выдается за новую, — рассказал ФАН председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России. — Поправки в техрегламент, касающиеся колесных транспортных средств, принятые ЕВРАЗЕС, не повлияют на работу сельскохозяйственной техники. Работа отрасли, обслуживание машин станет более четким, понятным, машины станут более безопасными».

Дмитрий Коротаев предложил создать систему сертификации восстановленных автомобильных компонентов. Роман Мишуров идею поддержал.

«Необходимо устанавливать четкие правила игры: внедрить процедуру сертификации, единые для всех с точки зрения восстановления этих компонентов стандарты по осуществлению работ, чтобы не было вопросов», — отметил полковник полиции.

Скандал вокруг техрегламента первый зампредседателя Комитета по экономической политике Совета Федерации РФ Сергей Калашников связал с недостаточным контролем парламентского собрания над нормативами, принимаемыми ЕврАзЭс.

«Эта ситуация нетерпима. Насколько парламентское собрание контролирует правительство? Не все нормы, принимаемые ЕврАзЭс, становятся достоянием общественности, — пояснил сенатор. — Нам надо изменять систему обсуждения при принятии тех или иных решений ЕврАзЭс внутри каждой страны. То есть возлагать принятие комплексных, важных, затрагивающих многие стороны жизни решений, которые скажутся на жизни россиян и экономике России, только на правительство, а на самом деле на отдельные министерства, не правомерно».

Союз автосервисов предложил привести техрегламент в соответствие с западным образцом, а также поучиться, например, у Турции, где качество авторемонта проверяет не производитель, а турецкая инжиниринговая компания.

«Там даже сертифицировать на соответствие требованиям Мерседеса не доверяют Мерседесу, а доверяют турецкой компании. Почему? Потому что Мерседес будет защищать личные, корпоративные интересы», — заметил член Союза автосервисов Дмитрий Даньшов.

По мнению экспертов, структура, контролирующая качество ремонта и переоборудования транспортных средств, может появиться в России не раньше, чем через пять лет. Самой трудной частью работы обещает стать разработка нормативной базы и требований к используемым автозапчастям и их остаточному ресурсу. В ОП РФ призвали автомобилистов и владельцев автосервисов вносить свои предложения по тексту техрегламента.