Варшава, 4 августа. Варшава и Вашингтон пришли к окончательному варианту соглашения об усиленном оборонном сотрудничестве. С таким заявлением во время состоявшейся 4 августа в Кракове торжественной церемонии выступила американский посол в Польше Джорджет Мосбахер. Дипломат отметила, что для обоих государств это день стал особенным, поскольку произошла «активация выдвинутого командования 5-го армейского корпуса США».

Министр нацобороны Польши Мариуш Блащак в свою очередь назвал данное соглашение «венцом наших действий», направленных на увеличение американского военного контингента в европейской стране. На текущий момент его численность составляет пять тысяч военнослужащих, но она увеличится еще на тысячу человек.

Политолог Игорь Шатров отметил, что данным решением Варшава в очередной раз продемонстрировала намерение «играть на стороне США» в споре с Европой. Та же Германия четко дала понять, что не желает конфронтации с Россией особенно на своей территории. А Польша, напротив, не только готова, но и сама зазывает американцев поближе к границе с РФ.

В целом же европейцы выступают за сотрудничество с Москвой по множеству вопросов. Одним из них, к примеру, является российский газ и «Северный поток – 2». И Европу не устраивает то, что Вашингтон неустанно пытается использовать любую возможность для вмешательства во внутренние дела и навязывать ей свою волю, сообщает радио Sputnik.

«Но есть такие страны, за которые как раз США и цепляются — это прибалтийские государства, это Польша. Эти страны готовы создавать, во-первых, «антироссийскую волну». Во-вторых, постоянно апеллировать к Соединенным Штатам», — подчеркнул Шатров.

Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что соглашение, которое достигли Польша и США, является ничем иным, как военно-политической провокацией.