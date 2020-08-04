Понасенков видит Артемия Лебедева в тюрьме и на коленях

Санкт-Петербург, 4 августа. Историк и публицист Евгений Понасенков собирается подавать в суд на известного дизайнера Артемия Лебедева. О своих планах ученый рассказал в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По мнению историка, Лебедев еще будет извиняться перед ним на коленях. Причиной негодования Понасенкова стали высказывания дизайнера. В частности, дизайонер назвал Понасенкова персонажем с клинической манией величия и с нарциссическим расстройством. Помимо этого, Лебедев высказал еще ряд нелестных характеристик в адрес публициста, предположив, что его основной аудиторией являются водители автобусов из Иваново.

«Меня совершенно не волнует, что там вякает пыль. С пылью общаются мои юристы. Мои юристы блестяще выиграли два иска у доцента Соколова, известного расчленителя. Лебедев в скором времени получит пару исков, заплатит мне деньги, принесет извинения. Я всегда предсказываю очень точно события, даже мистически. Я думаю, что этот тип, неудачник, сбитый летчик, будет извинятся передо мной не только юридически, как его обяжет суд, но и на коленях. Давайте это запомним. Лебедев будет извинятся на коленях. Мы это проверим», — подчеркнул историк.

Понасенков также выразил уверенность, что Артемий Лебедев в скором времени окажется в тюрьме.