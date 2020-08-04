Диетолог раскрыл секрет легкого сохранения молодости

Москва, 4 августа. Диетолог Михаил Гинзбург назвал диету, которая поможет дольше сохранить молодость и здоровье, как у Эдсона Брандао.

Пользователи Сети активно обсуждают жителя Нидерландов Эдсона Брандао, который в свои 53 года выглядит не старше 25 лет. При этом сам мужчина заверяет, что не прибегал к помощи пластических хирургов, а внешнему виду обязан здоровой еде, тренировкам и уходом за кожей.

Гинзбург в беседе с Nation News подверг сомнению подлинность опубликованных фотографий Брандао. По его словам, «определенный резерв у состояния здоровья есть», однако в 50 невозможно выглядеть на 20.

«Думаю, это удачно выбранный свет, не более. Есть такое понятие — внешность кожи. С ней можно совершать действия косметического характера. Но есть еще внутренние органы: сердце, сосуды, с которыми не так все просто. Там косметика не работает, необходимо иметь оздоровительный потенциал. Бывает, что человек выглядит моложе, мы все этому радуемся, но стоит ему простудиться, и он очень быстро набирает свои годы», — отметил Гинзбург.

Для улучшения внешнего вида и здоровья диетолог советует обратить внимание на «противовоспалительную диету», которая предполагает потребление оливкового масла, морской рыбы, ягод, большого количества овощей и фруктов.

При этом необходимо совсем исключить из рациона сахар, в том числе и мед, красное мясо и минимизировать кисломолочную продукцию. Диета должна сопровождаться усилением двигательной активности и защитой от прямых солнечных лучей.

«К сожалению, в аптеке копеечное средство для вечной молодости не продается», — констатировал диетолог.

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