Второй взрыв произошел в Бейруте

Бейрут, 4 августа. Два взрыва произошли в Бейруте. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия», ссылаясь на источники в службах безопасности.

Ранее стало известно о первом взрыве, который произошел в районе порта столицы Ливана. Вначале прогремел незначительный хлопок, после которого появился черный и белый дым. Затем случился мощный взрыв, а в небе стал заметен столб красного дыма.

Взрывной волной в окрестных домах выбило стекла. Повреждения получили здания, расположенные в нескольких километрах от эпицентра взрыва.