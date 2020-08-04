Доктор Мясников объяснил, как снизить зависимость от лекарств

Москва, 4 августа. Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян не злоупотреблять лекарственными препаратами.

Продолжительность жизни выросла, однако цифры указывают вовсе не на то, что современное общество стало более здоровым. Огромное количество людей по всему миру хоть и стало жить дольше, но имеет при этом хронические заболевания.

Дошло до того, что проблемы со здоровьем испытывают люди, едва достигшие 40-летнего возраста. Но благодаря достижениям в фармакологии со своими болячками они могут прожить не один десяток лет. Тем не менее доктор Мясников не может не признать то обстоятельство, что медицинские препараты сегодня занимают в жизни людей значительно больше места, чем должны.

«Нас привязывают к гепатопротекторам, иммуномодуляторам, сосудосуживающим назальным каплям. Чтобы вызвать медикаментозный ринит, нужно три–пять дней пользоваться каплями. Потом без них нельзя будет», — заявил телеведущий, добавив, что в отдельных случаях человек дольше привыкает к наркотикам.

Современное общество, по мнению Мясникова, путает нужные лекарства с теми, которые не несут никакой пользы. В частности, хронические больные не должны принимать более четырех препаратов, а желающим сбросить вес следует начать правильно питаться и заниматься спортом, а не искать выход в «заветных пилюлях».

Мало того, что большинство таблеток абсолютно лишние, так еще и их стоимость зачастую весьма высока. В связи с этим лишний раз стоит все внимательно взвесить, а в случае сомнений обратиться за помощью к лечащему врачу.

Ранее Александр Мясников назвал довольно необычный способ избавиться от аллергии. По его словам, сделать необходимую «прививку» может общение с домашними животными.