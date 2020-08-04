В МИД РФ осудили ракетные удары Израиля по Сирии

Москва, 4 августа. Обострение отношений между Израилем и Сирией вызывает настороженность, заявили в МИД РФ, осудив ракетные удары израильских ВВС по САР.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали обе стороны конфликта проявить сдержанность и не допустить эскалации конфликта.

«Предостерегаем израильское руководство от повторения подобных шагов, чреватых опасными последствиями для всего ближневосточного региона. Выражаем поддержку суверенитета и территориальной целостности САР», — говорится в заявлении МИД.

Ранее неизвестные лица пытались заложить взрывное устройство вблизи разделительной линии в районе Голанских высот, оккупированных Израилем. Тель-Авив вечером 3 августа ответил ракетными ударами по военным объектам Сирии, полностью возложив ответственность за обострение обстановки на Дамаск.