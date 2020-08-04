Донбасс сегодня: перемирию конец, десантники ВСУ расстреляли друг друга в ЛНР

Донбасс, 4 августа. Украинские войска «размочили» статистику обстрелов, нарушив действовавшее перемирие. Военнослужащие ВСУ массово бегут из-за отмены ротации. Днепропетровские десантники расстреляли друг друга под Луганском. Новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Руководствуясь данными донецкого управления Народной милиции, можно сделать вывод, что очередное «бессрочное перемирие» в Донбассе продлилось всего неделю и снова окончено. Если ранее нарушения украинской стороной мер по контролю за перемирием носили несистемный характер и выражались в большинстве своем в оборудовании новых позиций и минировании местности, то сейчас же речь идет конкретно о нарушении режима прекращения огня и обстрелах населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Всего за минувшие сутки обстреляны три поселка: Новоласпа, Зайцево и Доломитное. Дважды Вооруженными силами Украины велась прицельная стрельба из стрелкового оружия, один раз задействовался автоматический станковый гранатомет.

«Правый сектор» готовит провокации

Обстрелы, пусть пока и немногочисленные, сопровождаются планированием украинскими националистами новых провокаций и информационных акций на линии соприкосновения, информирует разведка дончан. В настоящее время боевики запрещенной в России организации «Правый сектор»1 в сговоре с командованием 46-го националистического батальона «Донбасс» участвуют в подготовке украинскими журналистами канала «1+1» провокационных постановочных материалов.

Кроме того, националисты развернули активную агитационную работу среди населения подконтрольных Киеву территорий Донецкой области о недопустимости перемирия. Отдельное внимание уделяется деструктивной, по мнению националистов, политике украинского президента Владимира Зеленского, которая якобы выражается в стремлении к мирному урегулированию конфликта. Формированием соответствующего общественного мнения представители радикальных группировок планируют вынудить украинское руководство отказаться от мирных инициатив.

Бойцы ВСУ массово бегут из армии

Но как бы ни старались националисты затянуть войну, состояние украинской армии не позволяет рассчитывать сторонникам военного решения конфликта на сколь-нибудь приемлемый результат. Речь идет о массовом оставлении позиций и воинских частей бойцами Вооруженных сил Украины в зоне конфликта. Только за последние три дня из 57-й отдельной мотопехотной бригады сбежали 12 военнослужащих, сообщает Управление Народной милиции ДНР.

Причина такого всплеска количества беглецов проста. Дело в том, что 57-я бригада давно спланирована к отправке в пункт постоянной дислокации, на замену ей должна была прийти 56-я мотопехотная бригада. Но часть 56-й, как ранее писал ФАН, отправили на подавление возможных массовых волнений на Западную Украину, а вторая часть осталась на учебном полигоне «Широкий лан». Таким образом, командование ВСУ снова обмануло бойцов, которые пересиживают в зоне ООС месяцы без отдыха и свиданий с семьями. Это и стало причиной психологических срывов среди личного состава и массового самовольного оставления частей.

Десантники ВСУ устроили перестрелку

Украинские десантники устроили перестрелку с потерями из-за незначительных разногласий, сообщает разведка армейского корпуса ЛНР. В ходе празднования Дня ВДВ, сопровождавшегося распитием алкоголя, бойцы 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ (пункт дислокации в Днепропетровской области) повздорили на предмет правильного ношения атрибутики ВДВ.

Ссора переросла в перестрелку, которая закончилась ранением троих военнослужащих. Все трое доставлены в городскую больницу города Счастье Луганской области. Вышестоящее командование не в курсе данного происшествия, командир бригады приказал командиру взвода десантников оплатить стоимость лечения военнослужащих за свой счет.

1 Организация запрещена на территории РФ.