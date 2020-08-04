Безпалько заявил о бессмысленности свободной экономической зоны в Донбассе

Заявление Кравчука о создании свободной экономической зоны в Донбассе выглядит бессмысленно, заявил ФАН политолог Богдан Безпалько.

Ранее новый полномочный представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук сообщил, что Украина готова пойти на ряд компромиссов в переговорах с народными республиками, в том числе предложить создать в регионе свободную экономическую зону.

«Я не думаю, что нам надо в конституцию дописывать минские договоренности, конституция — это вопрос основного закона, в котором определены все политические, социальные, экономические, национально-культурные вопросы, то есть стратегические, и туда нельзя вносить временные вопросы. <…> Мы можем предложить рассмотреть вопрос о свободной экономической зоне», — заявил Кравчук в эфире телеканала «112 Украина».

Экс-президент выразил уверенность, что положения Минских соглашений не стоит записывать в Конституцию Украины. В то же время он добавил, что официальный Киев не отказывается от реализации «формулы Штайнмайера» по Донбассу, сейчас решается вопрос в ее внедрении.

В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «Кравчук решил прикинуться простачком и обхитрить Россию».

«Если особый статус Донбасса не будет заноситься в тело конституции, то его можно через два дня, проголосовав, отменить. Но при этом условия минских и любых других соглашений будут выполнены. Что касается свободной экономической зоны, то она предполагает в какую-то зону государства, где существуют облегченные налоговый режим и где проще оформить бюрократически вложения средств. Но какой смысл кому-то вкладывать деньги в регион, где идут боевые действия? Разве что киллеров нанимать или торговать оружием без налогов. Эта идея совершенно не имеет смысла. Если бы удалось достичь мирных договоренностей, абсолютного, точного, совершенно уверенного прекращения огня, тогда да — можно было бы говорить о возрождении угледобычи, производства горнопроходческих комбайнов, пищевой промышленности, сельского хозяйства и т. д. Но сейчас-то какой смысл там объявлять свободную экономическую зону, если до сих пор не удалось добиться более-менее устойчивого перемирия?» — задается вопросом эксперт.

22 июля представители контактной группы по Донбассу договорились о дополнительных мерах поддержки действующего в регионе перемирия, соглашение вступило в силу 27 июля, однако долго не продержалось.

«И ведь с украинской стороны нет каких-либо четких шагов. Республики заявили о том, что они прекращают огонь, но что мы услышали с украинской стороны? Зеленский заявил о том, что в регион отправятся военнослужащие, которые имеют опыт в проведении миротворческих операций ООН. Но совсем не говорит о том, что они не будут стрелять. У них может быть любой опыт, хоть нетрадиционной сексуальной ориентации, это ни о чем не говорит. Это не говорит о том, что они не будут стрелять по донецким. Поэтому заявление Кравчука — не более чем демагогия, в которой Леонид Макарович за последние 30 лет поднаторел как никто другой. Это риторика, призванная показать имитацию бурной деятельности. Что Киев что-то предлагает, предлагает России какие-то компромиссы, но Россия на них не идет. Это не компромисс, это имитация компромисса. Да и в принципе какой может быть компромисс с украинской стороной, которая откровенно использует Минские соглашения для усиления давления на Россию и более ни для чего. В этом признавался министр иностранных дел Кулеба», — заключил эксперт.

Ранее общественный деятель Донецкой Народной Республики (ДНР), основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский рассказал Федеральному агентству новостей, что в ДНР продолжают фиксировать факты нарушения перемирия со стороны Киева.