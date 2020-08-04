Ананских напомнил Украине о невозможности замены российского газа

100 процентов потребителей Украины должны пользоваться российским газом, поскольку только «Газпром» предлагает самые низкие цены на него. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Госдумы Игорь Ананских.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал решение украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» отказаться от закупки природного газа у России. Позиция Киева не изменится до тех пор, пока Москва не предложит конкурентоспособные цены и условия.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев объяснил, что на Украине была проведена реформа газового рынка. Теперь цены на ресурс для промышленных потребителей не регулируются государством. По заверениям Коболева, любой украинский или иностранный трейдер может покупать газ у России, но только по выгодным условиям.

«Украина никогда не вернется во времена коррумпированных энергетических сделок и энергетической зависимости от России, и они это знают», — сказал глава украинского газового концерна.

Как пояснил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, отказ Украины от государственного регулирования цен на газ на самом деле является указанием МВФ. Международный орган имеет огромное влияние на политику и экономику Украины. По словам собеседника ФАН, он наконец-то «продавил» правительство и президента Украины, чтобы Киев отменил госрегулирование.

«В итоге цены на газ для жителей Украины и предприятий еще больше вырастут. Конечно, все могут заниматься продажей газа, но на самом деле это будут делать отобранные [руководством] компании, которые поднимут цены на ресурс в ущерб конечному пользователю», — спрогнозировал Ананских.

При этом парламентарий утверждает, что у Украины нет выгодных вариантов, кроме покупки дешевого трубного газа из России.

«Газпром» давно предлагает самые низкие цены на газ для потребителей на Украине. Если это будут честные и не коррумпированные отношения, то дешевле российского газа ничего не может быть для Киева. 100 процентов потребителей на Украине будут пользоваться российским газом. Если такого не произойдет, то понятно станет, кто на самом деле коррумпирован. Я не сомневаюсь, что это может быть кто-то из трейдеров от украинской стороны», — объяснил Ананских.

Собеседник ФАН уточнил, что альтернативой российскому газу, конечно, могут стать поставки голубого топлива из Норвегии, но это все равно значительно дороже для Украины.

Ранее в пресс-службе «Нафтогаза» сообщили, что на Украине оптовая цена на газ для населения и производителей тепла в июле выросла на 7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Напомним, Украина приостановила покупку российского газа в конце 2015 года. Поводом к этому послужило ухудшение отношений между странами в 2014 году из-за воссоединения Крыма с Россией путем референдума. Украина решила увеличить закупки голубого топлива у Европы.