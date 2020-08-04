Германию и Эстонию накрыла вторая волна COVID-19

Берлин, 4 августа. Вторая волна коронавируса накрыла Германию и Эстонию. В обеих странах зафиксировали рост заболеваемости COVID-19. Будут ли власти снова вводить ограничительные меры и сажать население на карантин, пока не ясно.

По словам председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йоны, по количеству заражений в ФРГ вторую волну нельзя сравнивать с мартовскими или апрельскими показателями, но тем не менее повторный рост заражений начался.

«Существует опасность, что мы упустим из рук те успехи, которых добились, сочетая ограничительные меры и стремление жить нормальной жизнью», — заявила она в комментарии Augsburger Allgemeine.

По данным Йоны, клиники в Германии подготовлены ко второй волне COVID-19, в связи с тем, что рост заболеваемости не такой взрывной, как во время первой волны пандемии, пишет «Ридус».

Как отмечает эстонское издание Postimees, о начале второй волны коронавируса сообщила и пресс-секретарь департамента здоровья прибалтийской республики Эйке Кингсепп.