Криминалист назвал главный признак домашнего маньяка

Санкт-Петербург, 4 августа. Эксперт-криминалист, профайлер Дмитрий Кирюхин рекомендовал женщинам ни в коем случае не терпеть побои своего мужа, потому что за побоями якобы любящего супруга скрывается преступник, который никогда не откажет себе в удовольствии мучить свою жертву.

«Самый главный совет — не терпеть ни одного удара. Если случится первый удар, знайте, дорогие женщины, за ним последуют другие удары. Никаких прощений, никакие букеты цветов, стояние на коленях и слова: «Это было в первый и в последний раз» — нет. Поверьте мне: не первый и далеко не последний. Дальше агрессия пойдет по нарастающей и может закончиться тяжкими телесными или убийством», — обратился к женщинам эксперт-криминалист в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Петербург — столица влюбленных расчленителей? Что происходит с психикой петербуржцев».

Дмитрий Кирюхин является сторонником ужесточения наказаний за домашнее насилие. По его словам, декриминализация домашнего насилия, когда была смягчена 112-я статья Уголовного кодекса РФ, привела к росту преступлений на почве домашних конфликтов.

«Я, как правоохранитель, 20 лет отдавший уголовному розыску, скажу, что такой закон (закон о домашнем насилии) только навредил, потому что он развязал руки потенциальным насильникам. Если раньше 112-я статья УК РФ «побои» усмиряла их, то сейчас: первый раз это административный штраф, а иногда достаточно первого раза, чтобы мы получили труп», — заявил эксперт.

Никакие рассказы о том, что декриминализация домашнего насилия привела к тому, что пострадавшие стали чаще жаловаться на своих обидчиков, тем самым способствуя профилактике правонарушений, не скрашивают действительного состояния дел с домашним насилием, считает Дмитрий Кирюхин.