В Чечню на воспитание вернули более 100 молодых людей

Грозный, 4 августа. Власти Чечни вернули из Москвы на родину более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.

В Грозном с возвращенными на воспитание чеченцами встретился депутат Госдумы Адам Делимханов. В мероприятии также приняли участие родственники нарушителей, представители правоохранительных органов и духовенства.

«Где бы вы ни находились, вы представляете чеченский народ, и недостойные поступки дискредитируют имя чеченца, мусульманина, а такое допустить мы не можем. Поэтому мы вернули вас домой, чтобы помочь и при содействии родственников вы осознали и исправили свои ошибки», — сказал парламентарий.

По его словам, заблудшую молодежь в своих целях могут использовать недоброжелатели республики, поэтому руководство региона решило уберечь ребят.

«Каждый уважающий себя мужчина должен быть готов защитить и умереть за родину, народ, достоинство и честь, но недопустимо драться из-за каких то тысячи-пятисот рублей или горстки таблеток, это позор, и никто не позволит этого, где бы вы ни находились – в Москве, Питере или другом регионе», — добавил Делимханов.

Депутат отметил, что нарушителей общественного порядка будут возвращать в Чечню и направлять на трудовое воспитание, в частности, их задействуют в различных общественных работах.