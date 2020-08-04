Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

Москва, 4 августа. Расходы на деятельность главы государства и его администрации в следующем году могут быть увеличены. Соответствующую инициативу выдвинуло Министерство финансов РФ, о чем говорится в опубликованной ведомством методичке расчета.

В документе указано, что в следующем году расходы на деятельность президента могут быть увеличены на 88 млн рублей и составить 14,28 млрд рублей. В 2022 году возможно снижение расходов, а в 2023 году увеличение до 14,8 млрд.

Расходы на Центральную избирательную комиссию могут быть увеличены в 2023 году. На подготовку к президентским выборам планируют выделить 22 млрд рублей.

Планируется увеличение расходов более чем на миллиард рублей на деятельность зампредседателя Совбеза РФ и сотрудников президентской администрации. В 2021 году сумма может составить почти 26 млрд рублей.