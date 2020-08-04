Резкая смена настроения в течение дня может стать признаком жены-убийцы 

Санкт-Петербург, 4 августа. Резкая смена настроения у женщины в течение дня может быть сигналом, на который обязательно стоит обратить внимание ее мужчине, считает эксперт-криминалист, профайлер Дмитрий Кирюхин, комментируя резонансное убийство рэпера Александра Юшко (Картрайта)

В страшном преступлении подозревается жена музыканта Марина Кохал, которая, ранее активно давала советы как психотерапевт и астролог на видеоплощадках. Кирюхин отметил, что в поведении женщин есть и другие маячки, на которые следует обратить мужчинам, чтобы предупредить всплеск неконтролируемой агрессии своих подруг.

«Женщины по статистике более склонны к шизофрении, которая проявляется в разных моментах по-разному. Либо это может быть вялотекущая шизофрения, но в определенный момент происходит резкий взрыв. Для этого нужен спусковой механизм. То, что произошло в квартире репера Картрайта, говорит о том, что был какой-то спусковой механизм, который привел к этой трагедии», — заявил эксперт, выступая в эфире Медиагруппы «Патриот».

Бывает фаза острой шизофрении, и здесь мужчинам, по словам Кирюхина, стоит уделить внимание резким перепадам настроения своих женщин.

«Если в течение дня настроение меняется от агрессивного к любовному и наоборот, это говорит о том, что имеются проблемы. Этого быть не должно, как бы не списывали это на настроение женщин. Особенно, когда женщина в момент агрессии пытается причинить боль. Как правило, они это делают путем укусов или щипанием», — пояснил он.

Специалист обратил внимание, что если женщина пытается как-то атаковать, кинуть посуду, укусить мужа, это указывает на «внутренний садизм и агрессию к мужчине, которая может плохо кончиться.