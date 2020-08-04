Хозяин кота Виктора не обиделся на подаренный питомцу гроб

Москва, 4 августа. Московские производители гробов для животных отправили свое изделие легендарному коту Виктору, которого в прошлом году не пустили в самолет из-за большого веса. Они выложили в социальных сетях ролик, в котором поддержали кота, ставшего символом борьбы за права животных. Хозяин Виктора Михаил Галин на своей странице в Facebook разместил комментарий о дарителях: «Ребята, конечно, идиоты, но креативные».

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с Галиным, который заверил, что не обиделся на странный подарок.

«Неоднозначный подарок, он вызывает двоякие чувства. Я отреагировал с пониманием. Они проявили своеобразный креатив, немного неоднозначный, но я думаю, что их можно не осуждать за это. Каждый продает свой товар, как может», — сказал собеседник ФАН.

Галин также добавил, что производители гробов не связывались с ним лично. Ему прислали ссылку на пост друзья. К счастью, по словам Галина, в таком подарке нет необходимости.

«Кот поживает отлично. Он пышет здоровьем! Еще немного веса набрал, хотя, вроде бы, питался диетическим кормом», — сказал хозяин кота Виктора.

Он добавил, что очень ждет открытия границ, так как любит путешествовать, но кота старается с собой не брать, только если в самые важные поездки.

«Я стараюсь, чтобы кот летал только по самым важным вопросам, чтобы просто так его не тревожить», — пояснил собеседник ФАН.

История с котом Виктором и его хозяином произошла в ноябре 2019 года, когда Галин с питомцем возвращались из Москвы во Владивосток. Мужчину с котом не пустили на борт, потому что вес животного превышал установленные нормативы.

Авиакомпания потребовала сдать Виктора в багаж, но Галин опасался, что питомец не переживет полет. Он прибег к хитрости: сдал билет, купил другой с вылетом на следующий день и при досмотре предъявил другого кота — похожего, но меньшего веса. Так Галину удалось получить посадочный талон. За это авиакомпания исключила хозяина кота из программы лояльности и заблокировала его бонусный счет.