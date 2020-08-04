Курортный пляж в турецком Чешме закрыт после избиения украинки охранниками

Анкара, 4 августа. Власти Турции приняли решение закрыть на 15 дней пляж Момо, расположенный на курорте Чешме. Там ранее, по некоторым данным, напали на топ-модель с Украины Дарью Кирилюк.

Напомним, что звезда модельного бизнеса пожаловалась в Instagram на насилие, жертвой которого она стала на этом курорте. Кирилюк подчеркнула, что на нее напали охранники пляжа. Всего от их рук пострадали четыре девушки.

На это отреагировал руководитель Министерства туризма Турции Нури Мехмет Эрсой. Он осудил насилие и пообещал найти виновных. После этого было принято решение о закрытии пляжа на 15 дней.

Представитель администрации пляжа подчеркнул, что этот случай произошел за пределами территории.

Стоит отметить, что инциденты в Турции в туристической сфере перестали быть редкостью Недавно там произошло нападение на отель злоумышленников с камнями.