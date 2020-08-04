Редкий вид тропических постельных клопов замечен в РФ

Москва, 4 августа. Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян о появлении нетипичных для нашего климата насекомых в Центральном регионе. Тропические клопы обычно отдают предпочтение тем странам, где всегда тепло и влажно. Биолог Светлана Татаринова объяснила, откуда могли взяться незваные гости.

Биолог подчеркнула, что причиной появления редких клопов в РФ стала не аномально жаркая погода, а люди.

«Постельные клопы приезжают не с летом, а с людьми и их скарбом. От климата благосостояние насекомых-паразитов не сильно зависит. Где еда и не гонят, там и они», — рассказала она.

Она подчеркнула, что в первую очередь клопы заводятся там, где плохие санитарные условия, однако все чаще их можно встретить даже в гостинцах премиум-класса. Насекомые оккупируют новые территории, цепляясь за одежду и пробираясь по вентиляционным отверстиям, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что отличить тропических постельных клопов от местного вида могут только специалисты. Кроме того, стоит меть ввиду, что появление клопов у соседей может привести к тому, что незваные гости переберутся и к вам.

«Чтобы уничтожить клопов, применяются дезинсекционные средства, но только те, которые прошли государственную регистрацию», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Если вас все же укусили, то медики советуют не паниковать, потому что тропические клопы мало чем отличаются от обычных.