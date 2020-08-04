Эксперт Юшков рассказал, кто достроит «Северный поток – 2»

Москва, 4 августа. Отмена Данией ограничений на использование судна «Фортуна» при строительстве «Северного потока — 2» ускорит завершение реализации проекта. Такое мнение высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, «Фортуна» совместно с трубоукладчиком «Академик Черский» справятся с проведением оставшихся работ, передает издание «Экономика сегодня».

«Формальных препятствий для того, чтобы строить «Северный поток — 2» больше нет. Российские суда могут идти на достройку «Северного потока — 2», но пока что они не вышли из портов. «Академик Черский» находится в порту города Мукрана, а «Фортуна» в другом немецком порту — прибалтийского города Росток», — считает Юшков.

Два судна будут работать в связке и достроят оставшуюся часть газопровода. На «Фортуне» трубу будут сваривать, а затем «Академик Черский» уложит готовую нитку на дно Балтийского моря.