Эксперт Юшков рассказал, кто достроит «Северный поток – 2»

Москва, 4 августа. Отмена Данией ограничений на использование судна «Фортуна» при строительстве «Северного потока — 2» ускорит завершение реализации проекта. Такое мнение высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
По его словам, «Фортуна» совместно с трубоукладчиком «Академик Черский» справятся с проведением оставшихся работ, передает издание «Экономика сегодня».
«Формальных препятствий для того, чтобы строить «Северный поток — 2» больше нет. Российские суда могут идти на достройку «Северного потока — 2», но пока что они не вышли из портов. «Академик Черский» находится в порту города Мукрана, а «Фортуна» в другом немецком порту — прибалтийского города Росток», — считает Юшков.
Два судна будут работать в связке и достроят оставшуюся часть газопровода. На «Фортуне» трубу будут сваривать, а затем «Академик Черский» уложит готовую нитку на дно Балтийского моря.
«У «Академика Черского» оборудование настроено на прокладку труб меньшего диаметра. До «Северного потока — 2» он работал на Сахалине, а дополнительную модернизацию на этом судне, судя по всему, так и не стали делать», — пояснил эксперт.