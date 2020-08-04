Милонов: Торговля невменяемостью стала бизнесом для российской психиатрии

Санкт-Петербург, 4 августа. Справки о невменяемости стали выгодным прикрытием для российских преступников. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, выступая в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Петербург — столица влюбленных расчленителей? Что происходит с психикой петербуржцев».

«Признание человека невменяемым является очень выгодным фактором для недобросовестных психиатров, и они за хорошее вознаграждение готовы признать преступника невменяемым, чтобы вместо положенных 15 лет он провел 2–3 года в лечебнице и потом вышел на свободу», — считает Милонов.

Депутат предлагает уравнять сроки содержания психически больных преступников со сроками реального тюремного содержания.

«Торговля невменяемостью стала частью темного бизнеса российской психиатрии. Как только мы приведем это с принципами справедливости, когда человек, совершивший преступление будучи невменяемым, будет сидеть столько же сколько обычный преступник, но в других условиях — не в условиях тюрьмы, а в тюремной психиатрической больнице, тогда у нас исчезнет эта волна, которая появляется за очень хорошее вознаграждение», — отметил Виталий Милонов.

По мнению депутата, у людей, которые совершают преступления на фоне психических расстройств, болезнь носит хронический характер.