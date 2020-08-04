Таролог предупредила о скором появлении на ТВ беременных любовниц Прилучного

Москва, 4 августа. История Павла Прилучного и Агаты Муцениеце еще не окончена, хоть пара и развелась, в будущем на поверхность всплывут новые неприятные подробности их брака, считает таролог и психолог Марианна Абравитова.

По мнению эксперта, в разрыве отношений с Павлом виновата Агата, точнее — ее чрезмерная ревность. Однако, как тут же оговорилась таролог, она не была беспочвенной — Прилучный не раз давал ей поводы для беспокойства, вокруг него крутилось огромное количество женщин, и с некоторыми он крутил романы на стороне. В конце концов это вылилось в скандал.

«(В итоге) разболтанная нервная система Агаты окончательно дала сбой из-за зашкаливающей ревности», — объяснила таролог в комментарии NewInform.

Абравитова также не исключила, что у Прилучного могут быть внебрачные дети, которые успели появиться, когда он еще был в браке с Муцениеце. Она выразила уверенность, что в СМИ в скором времени еще будут всплывать новые имена любовниц Прилучного: «Этим женщинам терять уже нечего, они могут заявить о себе».

«Более того, нас ожидают расследования и передачи на ТВ, где девушки, беременные от Прилучного, расскажут свою историю», — предупредила психолог.

Она обратила внимание, что среди этих девушек могут и мошенницы, которые, понимая статус актера, специально вступали с ним в половую связь для беременности.