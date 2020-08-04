Мишустин расширил список стратегически важных лекарств

Москва, 4 августа. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым предусматривается расширение списка стратегически важных лекарств. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с распоряжением, перечень медикаментов расширен с 57 до 215 позиций. Производство этих лекарств должно быть обеспечено на территории России.