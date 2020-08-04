Эксперт об утечках: Ваши данные могут и будут использованы против вас

В России есть закон о защите персональных данных, который регулирует хранение и обработку информации. И, к сожалению, утечки информации показывают, что еще есть, на чем работать. Операторы не обеспечивают необходимые меры защиты.

Данные утекают в сеть постоянно. Нужно понимать, что эти утечки сами по себе не могут быть использованы для мошенничества. Но они дополняют те данные, которые у злоумышленников уже есть. Они всегда собирают данные из публичных и личных источников, скупают базы данных и применяют эту информацию для мошенничества.

Например, в Сеть утекли серии и номера паспортов — но воспользоваться ими нельзя. А вот позвонить человеку, назвать ему серию и номер его паспорта и сказать, что звонят из банка, потому что у него крадут деньги, и выудить всю нужную информацию — можно. Чем больше данных, тем эффективнее злоумышленники втираются в доверие.

Данные утекают, в основном, из-за безалаберности и технических ошибок. Когда неправильно конфигурирует система, потому что ее делали на коленке. Ну и нельзя исключать человеческий фактор. С этими базами данных работают операторы, которые могут либо сами продавать информацию мошенникам (в Даркнете есть и такие услуги), либо могут утащить всю базу целиком. Операторы — они же тоже люди, и не всегда хорошо обеспеченные. Если человеку предлагают две его годовые зарплаты, он без проблем продаст любую базу.

Для того, чтобы информацию не крали, необходимо применять все самые современные средства защиты: нужна система противодействия утечкам, система таргетированного поиска сетевых угроз. Необходимо проводить аудит безопасности базы, а также тестовые атаки на проникновение. К тому же — содержимое базы можно шифровать.

Гражданам же можно посоветовать следующее: нужно понимать, что если вы оставляете какие-то данные, то они могут и будут использованы против вас. Реагировать на это нужно определенным способом. Например, если вам кто-то звонит и говорит, что у вас крадут деньги, нужно спокойно повесить трубку и перезвонить в банк. Если с вашим счетом действительно происходит что-то плохое, то вам помогут. Если это были мошенники — значит, замечательно, что вы даже не вступили с ними в переговоры. Поэтому главный совет гражданам — быть бдительными и не поддаваться на провокации. Оставайтесь спокойными, потому что злодеи всегда будут стараться навести на вас панику.

Все, что вы пишете в Интернете, остается там навсегда. Удалить это оттуда невозможно. На самом деле, ничего страшного в этом нет, главное — соблюдать базовые правила цифровой гигиены. Учитывайте, что даже когда вы общаетесь с кем-то из знакомых по переписке, это может быть взломанный аккаунт. И любые странные просьбы должны вызывать подозрение. Потому что злодеи, используя украденные данные, могут отлично мимикрировать под ваших друзей и близких.

Когда вы пользуетесь услугами интернет-магазинов, оплачивая покупки картой, используйте отдельный счет. Храните там небольшую сумму, и даже если эти данные утекут, то много оттуда не украдут. И второй момент: используйте для всех сервисов разные уникальные пароли. Иначе если у вас украдут один пароль — украдут все.

Самое главное — проверять ресурс, на котором вы вводите данные карты. Вы должны перейти на него не просто из поисковой системы — ведь вы могли кликнуть на объявление, ведущее на совершенно другой сайт с похожим адресом и оформлением. Поэтому нужно смотреть, чтобы в браузере рядом с адресом сайта был значок замочка.

Сейчас, например, начинаются продажи новых смартфонов известной фирмы, и если вы видите вдруг невероятно выгодное предложение, где гаджет стоит в два раза дешевле, чем в официальном магазине, то однозначно нужно напрячься. Или вот сейчас лето — и появилось огромное количество фиктивных ресурсов по продаже билетов. Любое аномально выгодное предложение должно вызывать подозрение.