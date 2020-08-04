Россиянам посоветовали чаще менять маски в жаркую погоду

Москва, 4 августа. Специалисты рекомендуют россиянам чаще менять маски в жаркую погоду. Эти используемые для профилактики коронавируса средства защиты при высоких температурах воздуха быстрее становятся влажными и теряют эффективность. Об этом сообщил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Лебедев пояснил, что в жаркую погоду защитный слой маски быстро намокает и теряет свои полезные свойства.

«Кроме того, летом лучше отказаться от применения средств индивидуальной защиты темного цвета», — посоветовал эксперт.

По его словам, россиянам не стоит опасаться теплового удара из-за ношения средств индивидуальной защиты. Маска не может серьезно нарушить процесс теплообмена. Лебедев подчеркнул, что несмотря на то, что риск заражения коронавирусом уменьшился, масочный режим никто не отменял.

«Использовать средства индивидуальной защиты следует во всех общественных местах, где сложно придерживаться социального дистанцирования», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что с 4 августа в Подмосковье усиливается контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, передает «Ридус».