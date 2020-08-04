Вирусолог рассказал, как подготовиться к приходу в РФ новых штаммов гриппа

Москва, 4 августа. Четыре новых штамма гриппа, с которыми вскоре предстоит столкнуться россиянам, могут быть опасны, однако говорить о том, насколько — преждевременно. В любом случае стоит предпринимать те же меры предосторожности, что и для защиты от новой коронавирусной инфекции. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал известный российский ученый-вирусолог, доктор медицинский наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Вирус гриппа достаточно опасен для человека. У определенного, небольшого процента населения он вызывает тяжелые осложнения, — отметил собеседник ФАН. — Я думаю, что эти штаммы могут быть опасны. Год на год не приходится. Их распространение и тяжесть в разные годы разная. Что будет в этом году — точно предвидеть сложно, пока информации об опасности именно этих штаммов нет. Надо вакцинироваться против гриппа».

По мнению ученого, необходимо использовать средства защиты от COVID-19, который, как и грипп, распространяется от человека к человеку как заболевание дыхательных путей.

«Так что эффективны те же маски, то же дистанцирование», — подчеркнул Альтштейн.

По мнению профессора также необходимо повышать иммунитет: вести здоровый образ жизни, хорошо питаться, заниматься физкультурой, закаливаться.

«Все это очень полезно для человека и повышает устойчивость его иммунитета», — отметил Альтштейн.

Напомним, что, согласно выводам Минздрава РФ, грядущий эпидсезон принесет в Россию четыре новых, ранее не циркулировавших в нашей стране штамма гриппа, подобных A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09; A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); B/Washington/02/2019 (Викторианская линия); B/Phuket/3073/2013 (Ямагатская линия)».

Вместе с тем, в мире, в том числе — в России, до сих пор продолжает распространяться вирус SARS-CoV-2, пришедший из Китая в конце декабря 2019 года.