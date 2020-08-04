Захарова заявила, что Москва не даст в обиду задержанных в Белоруссии россиян

Москва, 4 августа. Россия не даст в обиду своих граждан, задержанных в Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после выступления президента республики Александра Лукашенко.

«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — написала дипломат на своей странице в Facebook.

Речь идет о 33 гражданах РФ, которые были задержаны в Белоруссии 29 июля. Минск обвиняет их якобы в подготовке массовых беспорядков в преддверии выборов главы республики.

Ряд СМИ распространил информацию о том, что задержанные как-то связаны с ЧВК «Вагнер», но эти данные были опровергнуты. Впоследствии было установлено, что граждане РФ находились в Белоруссии проездом и летели в Венесуэлу.

Депутат Госдумы Виталий Милонов после задержания россиян выразил уверенность, что эта спецоперация может быть связана с провокацией, которую устроили западные страны. По его мнению, Запад предпринимает попытки внести раскол в отношения между Москвой и Минском.