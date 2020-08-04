Россия проведет военные учения у западных границ

Москва, 4 августа. Новые учения Западного военного округа пройдут у границ с Прибалтикой, Белоруссией и Украиной. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

В двусторонних командно-штабных маневрах примут участие более 3 тысяч военнослужащих, а также свыше 800 единиц техники и вооружения. Свои действия военные отработают на полигонах в Брянской, Белгородской, Воронежской, Московской, Смоленской и Курской областях.

Перед бойцами гвардейской общевойсковой армии ЗВО будет стоять задача приведения в высшую боевую готовность. Органы военного управления и ряд подразделений маршем выйдут в назначенные районы, где развернут полевые узлы связи и пункты управления.

Командирам предстоит управлять своими подразделениями в условиях динамично меняющейся обстановки. Частям будет необходимо отразить атаки условного противника и перейти в контрнаступление.

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что Запад уже готовится к будущей войне. Нынешнюю международную ситуацию он сравнил с положением, сложившемся к началу Второй мировой войны. По словам эксперта, США и НАТО создают на западных рубежах России плацдармы для нападения, о чем свидетельствуют националистические настроения на Украине и других восточноевропейских странах, передает «Царьград».