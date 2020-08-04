Россияне боятся покупать путевки в Турцию из-за COVID-19

Москва, 4 августа. Спрос на туры в Турцию стремительно снижается из-за того, что российские туристы боятся по прилету на турецкий курорт попасть в обсерватор. Об этом рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, еще одним важным фактором снижения туристической привлекательности турецких курортов является необходимость проведения теста на COVID-19 после прилета в Россию. Многие россияне не хотят тратить время и деньги на все эти процедуры после проведенного отпуска.

«Россияне не совсем понимают правила въезда в Турцию, опасаются, что у них обнаружат повышенную температуру, и тогда придется провести время в обсерваторе. Брать справки по возвращении домой тоже мало кому хочется. Это время, деньги, неудобства», — объяснила Тюрина.

Стоит отметить, что на текущий момент в Турции постепенно увеличивается количество зараженных новым коронавирусом. Обусловлено это наплывом туристов из разных стран. Только за последние три дня от COVID-19 там умерло 56 человек, также официально зафиксировано 2978 новых случаев заболевания.

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей эпидемиолог Вадим Покровский предупредил россиян, планирующих поездку в Турцию, что подготовленные отелями изоляторы не смогут на все 100% обезопасить отдыхающих от коронавирусной инфекции.