Матвиенко поздравила Республику Нигер с Днем независимости

Москва, 4 августа. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила спикера Национального собрания Нигера Уссени Тинни с 60-й годовщиной независимости Республики, сообщает «Парламентская газета».

По словам главы Совета Федерации, именно дружественный и уважительный характер взаимодействия между двумя странами является хорошей основой для дальнейшего развития российско-нигерского сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах.

«Рассчитываем на тесную работу в многостороннем формате с Республикой Нигер, в том числе в качестве непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, и консолидацию усилий для противодействия вызовам и угрозам, включая терроризм, на Африканском континенте», — заявила Валентина Матвиенко.

Председатель также отметила, что саммит и экономический форум «Россия-Африка», которые состоялись в октябре 2019 года в Сочи, послужили стимулом к развитию сотрудничества России с африканским континентом. Глава палаты обозначила, что важная роль в реализации достигнутых договоренностей принадлежит парламентариям:

«Выступая за дальнейшее укрепление двусторонних отношений, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации подтверждает заинтересованность в расширении межпарламентского диалога».

3 августа Республика Нигер отметила 60-ю годовщину независимости от Франции. Тем не менее Париж по-прежнему остается основным партнером страны, очень часто на далеко невыгодных для граждан африканской страны условиях. По словам нигерского политолога Амаду Бунти Диало, Нигер, несмотря на статус суверенного государства, остается экономически зависимым от Франции: