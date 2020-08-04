На Украине зафиксировано катастрофическое падение производства

В начале августа Национальный банк Украины (НБУ) неожиданно констатировал, что экономика страны начинает выходить из кризиса, связанного с коронавирусным карантином. То есть «жизнь как бы налаживается». Вопреки оптимизму властей украинские эксперты утверждают, что экономика катится в пропасть еще более быстрыми темпами и «западные партнеры» эти темпы только поддерживают. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

По данным последнего отчета НБУ, явными приметами выхода экономики из кризиса стали: постепенное восстановление розничной торговли и потребительского спроса в стране и замедление падения импорта, а также то, что «деловые ожидания в торговле и промышленности вышли на докарантинный уровень». Все эти позитивные тенденции, правда, не заметны населению Украины, зато оппозиционные политики и независимые экономисты видят прямо противоположные тенденции.

Например, один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, ссылаясь на последние данные Госстата, заявил о жесточайшем кризисе и обвальном падении, которые переживает украинское машиностроение.

«По данным Госстата, в первом полугодии 2020 года самые большие потери понесло именно машиностроение. Общее падение в этом секторе экономики превысило 22%, — сказал он. — По отдельным отраслям производство продукции в сравнении с 2019 годом выглядит ужасно. Производство компьютеров, электронной и оптической продукции — минус 25,7% за год, производство электрического оборудования — минус 9,4%. Выпуск общих машин и оборудования упал на 18,4%, производство автотранспортных средств — на 30,8%. А сфера ремонта и монтажа машин и оборудования просела на 16,7%».

При этом нардеп из «Оппоплатформы» отметил, что при действующем правительстве Дениса Шмыгаля никакого роста экономики произойти не может, «возможно лишь падение в пропасть, из которой стране придется выбираться не менее 10 лет».

Экономический эксперт Всеволод Степанюк оценивает общее падение промышленности Украины в 8,3%.

«Действующая власть списывает промышленный обвал на коронавирус, однако падение началось еще в докарантинном 2019 году. На деле падение промпроизводства только частично связано с коронавирусом и в целом меньше всего. От коронавирусных мер в первую очередь пострадали такие отрасли, как торговля, транспорт, сфера услуг, но никак не промышленность. Это видно по сельскому хозяйству, которое только нарастило экспорт за месяцы жесткого карантина. То есть крупные заводы не так сильно пострадали, как средний и мелкий бизнес», — считает он.

Падение промышленности Украины началось в середине прошлого года, и в отдельные месяцы 2019 года оно достигало 5,5%, когда ни о каком «коронакризисе» никто даже не слышал.

«Я связываю падение промышленности именно с политикой нашей власти. Страна имеет отличную возможность самостоятельно производить вагоны и локомотивы, но почему-то покупает их в США. Вместо того, чтобы приобретать свой уголь, Киев покупает его также в Америке. Это целенаправленная политика, особенно предыдущего правительства Гончарука, на уничтожение украинской промышленности — как машиностроения, так и добывающей, — отметил экономист. — Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась, но предыдущее правительство, похоже, вполне целенаправленно уничтожало промышленность. Оно приняло законы, повышающие рентные платежи на добычу полезных ископаемых, а также множество других мер, которые привели к упадку промышленности. В этом же русле действует и Евросоюз, он просто не пускает продукцию наших предприятий к себе на рынок».

В цифрах Госстата указано, что если машиностроение упало на 22,2%, то местный автопром и вовсе на 30,8%.

«По факту у нас в стране автопрома сегодня нет. Прогнозы по выпуску автомобилей на 2020 год могут довести до депрессии кого угодно. Ведь весной к общей экономической разрухе, длящейся с момента «революции гидности», добавился еще и «коронакризис». Если эта тенденция падения сохранится, то до конца года на Украине выпустят около 3 тысяч легковых автомобилей, около 400 автобусов и, возможно, полсотни грузовиков, — прогнозирует Степанюк. — Но фраза «на Украине выпустили» уже давно не означает «на Украине произвели». Например, 98% легковушек, выпущенных в стране за последние три года, — это продукция закарпатского «Еврокара», собирающего «Шкоду» и другие марки авто путем «отверточной» сборки из ввозимых комплектующих. Таким образом, украинского в них вообще ничего нет! Так же как и в большинстве автомобилей, выпускаемых на Украине с конца 1990-х. Стопроцентно отечественными были только «запорожцы» и «таврии», снятые с производства еще в докризисную эпоху».

Эксперт напомнил, что во времена СССР производство автомашин занимало 33% экономики Украины.

«Страна производила автобусы, автомобили, и это было полностью наше производство. До Майдана производство авто занимало не более 3% экономики Украины, демонстрируя падение в 10 раз за годы независимости. Но за последние шесть лет оно упало еще в разы. Сейчас производства практически нет, оно на грани статистической ошибки. А эксперты отрасли говорят, что государство уже неспособно самостоятельно произвести даже «запорожец», — с грустью говорит аналитик.

Не менее тревожно, по его мнению, выглядит и падение на 14,2% в металлургии, одной из крупнейших отраслей украинской экономики.

«Предыдущее правительство «зеленых человечков» приняло закон, который увеличивает себестоимость производства изделий из черных металлов. Они увеличили рентные платежи за добычу руды. Это повысило ее стоимость и резко снизило конкурентоспособность металлургической промышленности. Плюс произошло серьезное падение цен на мировом рынке, в том числе в связи с коронавирусом. Повлияло на отрасль и развитие металлургии в других странах: Турции, Индии, Китае и т. д. Мир все меньше и меньше нуждается в продукции украинской металлургии, нас выдавливают с рынка. А наше правительство, по сути, помогает этому процессу».

Но самое печальное, считает Степанюк, у кабмина Шмыгаля, так же как и у его предшественника, нет никакого плана по выводу экономики страны из тяжелейшего кризиса.