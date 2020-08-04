США пытаются возобновить свое участие в переговорах по ГЭС «Возрождение»

Аддис-Абеба, 4 августа. Эфиопия, Египет и Судан провели очередной раунд переговоров по плотине «Возрождение» 3 августа, сообщили СМИ.

В переговорах, прошедших в формате видеоконференции, приняли участие министры водных ресурсов Эфиопии, Египта и Судана, а также представители Африканского союза, Европейской союза и США.

Несмотря на отмеченный Африканским союзом прогресс в диалоге трех стран во время предыдущей встречи, в этот раз стороны не смогли прийти к единому мнению относительно финального варианта заключительного соглашения по эксплуатации ГЭС.

Министр ирригации Судана Ясир Аббас предупредил о том, что односторонние шаги по заполнению водохранилища плотины «Возрождение» до подписания соглашения между тремя странами вызывают опасения. В своем выступлении министр также заявил, что с момента окончания последнего раунда переговоров суданская делегация провела обширные консультации в связи с негативными последствиями начала заполнения эфиопской стороной плотины без предварительных консультаций. В завершении Ясир Аббас положительно оценил доклад, представленный экспертами Афросоюза, отметив, что предложения, указанные в документе, могут послужить основой для удовлетворяющего все стороны соглашения.

В Каире также не приветствуют односторонние действия. Министр водных ресурсов и ирригации Египта Мухаммад Абдул-Аты выразил возражение против отсутствия координации со странами, расположенными ниже по течению Голубого Нила. Это, в свою очередь, свидетельствует о нежелании Эфиопии заключить справедливое соглашение.

Тем не менее в Аддис-Абебе продолжают акцентировать исключительно на достоинствах гидросооружения:

«Эфиопия подтверждает свою справедливую и разумную позицию по реке Голубой Нил, согласно которой плотина обеспечит электроэнергией миллионы ее граждан, оставшихся без доступа к электричеству, поможет им выбраться из нищеты, а также создаст региональную экономическую интеграцию в регионе и за его пределами».

По завершению видеоконференции было принято решение продолжить переговоры на уровне специалистов по техническим и правовым вопросам на основе доклада экспертов Африканского союза и докладов, представленных тремя странами в конце предыдущего раунда переговоров. Следующая встреча должна состояться 6 августа.

Неспособность трех стран договориться по техническим вопросам создает возможность для возобновления участия США в переговорном процессе, даже несмотря на ранние неудачные попытки Вашингтона оказать содействие в разрешении противоречий в начале этого года.

В Государственном департаменте США заявили по завершении последнего раунда переговоров Эфиопии, Египта и Судана, что время для подписания соглашения по эфиопской плотине «Возрождение» истекает.

«Времени очень мало. Сроки для достижения соглашения по заполнению резервуара плотины и начала работы ГЭС поджимают. Мы делаем все возможное для создания условий плодотворного сотрудничества между тремя странами», — сообщил Госдеп.

22 июля премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил о завершении первого этапа заполнения водохранилища ГЭС «Возрождение». В своем обращении премьер подчеркнул, что эфиопская сторона никому не причинит вреда во время строительства и последующего функционирования ГЭС. Следует отметить, что Эфиопия приступила к предварительному запуску плотины без уведомления Судана и Египта.